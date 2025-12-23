Avanza País: JEE declara inadmisible lista presidencial que lidera José Williams

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió una resolución que declara inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del grupo político Avanza País, integrada por José Williams Zapata (presidencia), Fernán Altuve-Febres (primera vicepresidencia) y Adriana Tudela (segunda vicepresidencia).

Avanza País fue el primer partido en tramitar la solicitud de inscripción el pasado viernes 19 de diciembre, pero la autoridad electoral advirtió vacíos que el partido debe subsanar en un plazo máximo de dos días.

¿Qué indica la resolución?

La observación concreta que plantea el JEE es que Avanza País solamente presentó una lista con la fórmula liderada por José Williams Zapata, informando la renuncia de Phillip Butters y Karol Paredes, pero sin adjuntar los documentos que acrediten dichas renuncias.

"Se aprecia que el motivo del reemplazo de los candidatos a presidente y segundo vicepresidente obedece a la renuncia de los ciudadanos Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira y Karol Ivett Paredes Fonseca. No obstante, la organización política ha omitido presentar los documentos y/o escritos de renuncias que amparan el Acta presentada ante este Jurado Electoral Especial", se lee en la resolución.

Subsanación de observación

Por tal motivo, el JEE Lima Centro 1 ha dispuesto que el partido subsane esta observación con la presentación de los documentos de renuncia correspondientes. La resolución otorga un plazo de dos días hábiles para que Avanza País complete el expediente y proceda con la inscripción de su fórmula presidencial de cara a las Elecciones Generales 2026.