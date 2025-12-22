Rafael López Aliaga: "Ruego a Dios que Venezuela, antes de Navidad, recupere su libertad"

El líder y candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la situación que se vive en el mar del Caribe tras el despliegue de buques norteamericanos y la posible invasión del gobierno de Donald Trump a Venezuela.

Durante la presentación de sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados, el exalcalde de Lima Metropolitana expresó su respaldo a cualquier acción que represente el fin de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Yo ruego a Dios lo siguiente: ruego que Venezuela, antes de navidad, recupere su libertad, viva Venezuela. Sería el mejor regalo de navidad para toda Sudamérica, esa fraternidad latinoamericana", dijo.

SOBRE PRESIDENTES DE DERECHA EN LA REGIÓN

Por otra parte, López Aliaga saludó que algunos países estén optando por gobiernos de derecha, como el de Javier Milei en Argentina y la reciente victoria de José Antonio Kast en Chile.