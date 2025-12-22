José Jerí: No ganaremos la lucha contra la inseguridad por falta de tiempo

El presidente de transición, José Jerí, reconoció que su gestión no logrará “ganar” la lucha contra la inseguridad ciudadana debido a una limitación de tiempo, aunque aseguró que su objetivo principal será sentar las bases para que el próximo gobierno continúe con resultados más visibles. Sus declaraciones se dieron en medio de un contexto marcado por el aumento de la criminalidad y la presión ciudadana por medidas más efectivas.

Durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025, Jerí sostuvo que, si bien los resultados esperados no se alcanzarán dentro de su mandato, se trabajará en fortalecer la estrategia integral contra el crimen. “El que viene tendrá la cancha preparada. Ese es nuestro compromiso”, afirmó en rueda de prensa, aludiendo a la continuidad de políticas públicas en seguridad.

Jerí también anunció que el Ejecutivo “triplicará” los esfuerzos operativos a nivel nacional, con especial énfasis en las últimas semanas de diciembre, con el objetivo de garantizar tranquilidad a la población durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, periodos considerados críticos por el incremento de delitos.

NUEVAS MEDIDAS EN CAMINO

Finalmente, informó que a inicios de 2026 se presentará un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana, junto con las primeras normativas que se elaborarán a partir de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Ejecutivo por un plazo de 60 días, en un intento por reforzar el marco legal frente al avance del crimen organizado.