Roberto Chiabra presenta su plancha presidencial para las elecciones 2026: ¿Quiénes lo acompañan?

En vísperas de las elecciones generales del 2026 y a pocos días de que se termine el 2025, la alianza electoral Unidad Nacional completó su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y presentó su plancha presidencial que encabeza Roberto Chiabra.

¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A CHIABRA?

Chiabra León estará acompañado en la primera vicepresidencia por Javier Bedoya Denegri y como segunda vicepresidenta estará Neldy Mendoza Flores. Con estos nombres, el general del Ejército en retiro intentará llegar a Palacio de Gobierno el próximo año.

De acuerdo a lo compartido por el JNE, las personas mencionadas fueron elegidas en las votaciones internas que se realizaron el domingo 7 de diciembre. Desde la entidad, indicaron que no se presentó ningún tipo de inconveniente en los sufragios.

Cabe precisar que, el Jurado Nacional de Elecciones informó que las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 2026 tienen hasta el 23 de diciembre antes de la medianoche para presentar a sus candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores.