Premier Álvarez sobre la delincuencia: "Estamos en una batalla que no va a ser ganada en este Gobierno"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, se pronunció sobre los avances del gobierno del mandatario José Jerí en materia de seguridad ciudadana y reconoció que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial reconoció que, pese a los constantes operativos, requisas en penales y la reciente prolongación del Estado de Emergencia, el actual gobierno no podrá presentar algún avance significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Lamentablemente no. Lamentablemente, estamos en una batalla que no va a ser ganada en este gobierno. Como cualquier mafia organizada, enraizada en la sociedad, no va a ser vencida en las próximas semanas", dijo.

MEDIANO PLAZO

En ese sentido, Álvarez Mirando estimó que se trata de una lucha cuyos resultados se verán a mediano plazo e instó a la ciudadanía a comprender la gravedad de este flagelo: "Esto es una guerra a mediano plazo y la población lo tiene que tener muy claro", sostuvo.