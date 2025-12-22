Elecciones 2026: Renovación Popular presenta sus candidatos al Congreso

A vísperas de las elecciones generales 2026, Renovación Popular presentó su lista definitiva de candidatos que buscarán un cargo en la Cámara de Diputados y Senadores del próximo año, con rostros conocidos del actual Parlamento.

¿QUIÉNES BUSCAN TENTAR UN PUESTO?

Entre los actuales legisladores se encuentran Patricia Chirinos, Gladys Echaíz y José Cueto, quienes intentarán alcanzar un cargo el próximo año en el Senado; sin embargo, han sido duramente criticados por la labor que vienen ejerciendo actualmente.

Tras este anuncio, el candidato presidencial de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfatizó que han cumplido con todo lo que se propusieron en un momento en el tiempo determinado, asegurando que son un partido en el que los ciudadanos deben confiar.

“Hemos llegado a la meta, hemos cubierto todo el Perú. Ya estamos inscribiendo con 48 horas de anticipación todas las listas a nivel nacional. Dijimos que íbamos a inscribir todo sábado y domingo, y lo hemos hecho así. Trabajamos aquí con metas, con objetivos, con KPI", comentó.