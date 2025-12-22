ONU alerta grave retroceso en derechos humanos por ley del Congreso

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre posible retroceso en derechos humanos en Perú tras la aprobación de una ley del Congreso de la República que elimina el enfoque de género de la legislación nacional. Según expertos internacionales, la norma ignora desigualdades estructurales y debilita la protección de mujeres, niñas y personas de género diverso.

La advertencia surge luego de que el Pleno del Congreso aprobara la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que sustituye a la Ley 28983, vigente desde 2007. La iniciativa —impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular— fue respaldada con 68 votos a favor y redefine la igualdad desde una perspectiva basada exclusivamente en el sexo biológico, dejando de lado el concepto de género.

En un pronunciamiento oficial, especialistas de la ONU solicitaron al Perú que observe la norma aprobada el 19 de noviembre de 2025, al considerar que el cambio no es solo terminológico. Alertaron que reemplazar el enfoque de género por una visión restrictiva reduce la capacidad del Estado para enfrentar la discriminación estructural y las desigualdades históricas que afectan a diversos grupos de la población.

EDUCACIÓN SEXUAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL BAJO CUESTIONAMIENTO

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la eliminación de referencias a la educación sexual integral (ESI) y a los derechos sexuales y reproductivos, así como las nuevas restricciones a la cooperación con organizaciones de la sociedad civil. Para la ONU, estas disposiciones podrían abrir la puerta a interpretaciones morales o religiosas que limiten la prevención de la violencia, el embarazo adolescente y la defensa de los derechos de personas LGBT.

El pronunciamiento también cuestiona que la ley suprima la obligación de armonizar las políticas públicas con los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, lo que, según Naciones Unidas, debilita compromisos fundamentales en materia de derechos humanos y podría afectar la labor de defensores y organizaciones que luchan contra la discriminación.