José Williams, candidato de Avanza País: "Tengo las competencias necesarias para liderar a la nación"

El congresista y candidato presidencial de Avanza País, José Williams, habló sobre sus aspiraciones de cara a los comicios del próximo año y las razones por las cuáles considera que puede ser el próximo presidente del Perú.

En una reciente entrevista para el diario Perú21, el también extitular de la Mesa Directiva consideró que cuenta con la experiencia y aptitudes necesarias para tomar las riendas de nuestro país por los próximos 5 años.

"Yo quiero ser presidente porque creo que tengo las competencias necesarias para liderar a la nación. Soy una persona que, a lo largo de 40 años en el servicio activo, he trabajado en diferentes regiones, conozco la selva, la sierra y también la costa", dijo.

REEMPLAZO DE BUTTERS

Como se recuerda, Williams Zapata fue elegido como el candidato de Avanza País para las Elecciones Generales del 2026, en reemplazo del presentador de TV, Phillip Butters, quien renunció a su candidatura semanas atrás.