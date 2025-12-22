Marisol Pérez Tello critica gestión de José Jerí: “No tiene la menor idea de lo que está haciendo”

A más de dos meses de haber asumido el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte, la candidata presidencial del partido político Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, criticó el trabajo que viene realizando José Jerí en el Poder Ejecutivo.

En una entrevista en Canal N, la exministra de Justicia fue consultada sobre las políticas penitenciarias que viene realizando el mandatario, y precisó que el actual jefe de Estado del país no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que se encuentra aplicando.

“Es una tontería (cambiarle el nombre al INPE). No tiene la menor idea de lo que está haciendo. Ha agarrado la foto de (Nayib) Bukele con su camisa arremangada y con 40 personas al lado, haciendo que todos (los reos) se arrodillen. No tiene la menor idea de lo que se ha vivido en el penal. Ha hecho la finta”, manifestó.

PROPUESTAS SOBRE HACINAMIENTO EN PENALES

Tras conocerse que los establecimientos penitenciarios del Perú se encuentran hacinados, Marisol Pérez Tello propuso que hay personas privadas de su libertad que deberían ser puestas en las calles. “Es inútil que encierres a un tipo que no paga alimentos”.