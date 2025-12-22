Betssy Chávez reaparece en redes sociales tras sentencia por golpe de Estado: "Pintando al óleo"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, reapareció a través de sus redes sociales luego que el Poder Judicial (PJ), dictó 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en su contra por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

En su cuenta oficial de Facebook, la sentenciada expremier publicó una foto suya trabajando un cuadro de pintura al óleo, como parte de sus actividades recreativas tras escapar de la justicia peruana.

"Pintando al óleo. Para mí el acto de dibujar y pintar es la forma de ser plenamente yo, mas allá de los reflectores. He visto el trabajo maravilloso de diversos artistas, y pues este cuadro que les presento lo hago con muchísimo cariño", se lee en la publicación.

ASILADA

Cabe precisar que Chávez Chino permanece asilada en la Embajada de México en nuestro país, a la espera de que el gobierno del presidente José Jerí le otorgue el salvoconducto que le permita abandonar el territorio nacional y partir a México.