José Jerí asegura que no piensa en pensión vitalicia: "Lo que me interesa es lo que estoy haciendo ahora"

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció luego que el Congreso declaró improcedente el pedido de la exmandataria Dina Boluarte Zegarra, para tener acceso a una pensión vitalicia por sus casi 3 años de gobierno.

Al ser consultado sobre si él buscará pedir dicho beneficio tras culminar su gobierno de transición, el jefe de Estado aseguró que, por el momento, no piensa en dicha posibilidad, pues se encuentra abocado a su labor como presidente.

"De acá hasta julio, agosto, la fecha que corresponda hay mucho tiempo, no me concentra pensar en eso en este momento (pensión vitalicia), lo que me interesa es lo que estoy haciendo ahora (...)", dijo en declaraciones a la prensa.

¿POR QUÉ LE NEGARON LA PENSIÓN A BOLUARTE?

Cabe precisar que el informe técnico del Área de Asesoría Laboral del Congreso señala que Boluarte Zegarra no reúne las condiciones legales exigidas para acceder a una pensión vitalicia.

El informe señala expresamente que la pensión vitalicia está destinada a expresidentes que hayan sido elegidos por voto popular y que hayan ejercido el cargo durante un periodo completo.