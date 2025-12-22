MEF no dará más financiamiento a Petroperú: alistan medidas para que petrolera no genere gastos al Estado

Luego de reconocer que en los últimos años se han otorgado millones en salvatajes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que no se volverá a dar una nueva inyección económica a Petroperú.

En diálogo con RPP Noticias, la titular del MEF, Denisse Miralles, afirmó que se viene preparando una serie de dispositivos legales que verán la luz en los próximos días con el objetivo de establecer un marco de control definitivo a la empresa estatal.

"En los siguientes días y antes que termine el año, vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado", comentó.

Montos entregados y presupuesto superior

Aunque no precisó en qué consistirían las medidas, el diario Gestión conoció por fuentes del sector que una de las ideas que se barajan es llevar a la empresa a un proceso concursal. Durante su intervención, Miralles recordó que desde el 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha entregado alrededor de S/ 17 mil millones a Petroperú para el pago de sus deudas y mantenerlo a flote.

Según indicó, esta inyección económica ha resultado injusta, ya que dicho monto supera los presupuestos destinados para el Ministerio de Educación (Minedu) y del Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, se han detectado serias dificultades para acceder a información real y oportuna sobre el estado de la petrolera, un problema que continúa pese al reciente cambio de directorio.

Situación crítica de la empresa

Cabe resaltar que, la situación de petrolera estatal no ha sido la más favorable tras registrar una pérdida de US$ 355 millones y un déficit de capital de trabajo de más de US$ 1,347 millones hasta septiembre de este año.