Alerta por Wosulin-N: insulina prohibida por el Minsa aún se entregaría en hospitales y boticas

Una alerta sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) encendió las alarmas por la insulina Wosulin-N, utilizada por miles de pacientes con diabetes. Aunque se dispuso su retiro inmediato por incumplir estándares de calidad, reportes periodísticos indican que el medicamento continuaría distribuyéndose en hospitales del Minsa y EsSalud, así como en boticas cercanas.

FALLAS DETECTADAS

De acuerdo con informes oficiales de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Wosulin-N no cumple con las buenas prácticas de fabricación. La alerta, emitida el 27 de noviembre, señaló manipulación de datos, presencia de impurezas, posibles toxinas e irregularidades en el proceso productivo del laboratorio Wockhardt Limited, fabricante del fármaco. Por ello, se ordenó el retiro de todos los lotes y la prohibición de su uso.

Sin embargo, una investigación de Latina constató que la insulina seguiría siendo entregada a pacientes en hospitales públicos y comercializada en algunas farmacias, pese a tratarse de un medicamento esencial para el control diario de la diabetes.

RIESGOS PARA LA SALUD

El médico Víctor Dongo, representante del Colegio Médico del Perú, advirtió que la reducción de tiempos de fermentación en la fabricación de insulina puede generar sustancias tóxicas y disminuir la efectividad del tratamiento. En el Perú, alrededor de 1,3 millones de adultos viven con diabetes, según la Federación Internacional de Diabetes, y para los niños con diabetes tipo 1 la insulina es indispensable: requieren entre cinco y seis inyecciones diarias, sin posibilidad de interrupción.

El retiro del producto ha provocado problemas de abastecimiento y una disyuntiva crítica para pacientes y médicos: continuar con un medicamento cuestionado o suspender el tratamiento. Madres de familia han denunciado que, pese a la alerta, la insulina seguiría siendo recetada y entregada en establecimientos de salud.

RESPUESTAS OFICIALES

Organizaciones de pacientes, como la ONG Lucas, una misión de vida, exigen el cumplimiento efectivo de las normas que garantizan acceso a insulinas seguras, tiras reactivas y jeringas. Además, la investigación periodística identificó 277 medicamentos de uso frecuente suspendidos por riesgos sanitarios, de los cuales el 60% provendría de India y China.

En respuesta, el Minsa y Digemid aseguraron que la insulina utilizada en el sistema público cuenta con registro sanitario vigente y certificados de análisis conformes, y negaron la distribución de productos inseguros. Precisaron que en setiembre de 2025 se suspendió el registro del fabricante Wockhardt Limited por no levantar observaciones, en cumplimiento de la Ley Nº 29459, y que Minsa y EsSalud disponen de stock de insulina de laboratorios certificados, incluida la insulina humana como alternativa terapéutica respaldada por las Guías de Práctica Clínica del sector Salud.