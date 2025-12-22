Presidente Jerí descarta irregularidades en ascensos de la PNP: "Es un tema técnico"

El presidente interino José Jerí se pronunció sobre la reciente resolución que asciende al comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, y modifica de manera excepcional el reglamento del examen de posgrado, medida cuestionada por supuestamente vulnerar la meritocracia.

Según indicó el mandatario en declaraciones a Canal N, se trata de un procedimiento técnico que no responde a intereses particulares en la cúpula policial. "Lo descarto. Es un tema técnico, existen criterios, una ley por la cual se rige todo este procedimiento de ascensos", declaró.

El principal cuestionamiento recae sobre el beneficio que recibiría el comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez, conocido como 'La Sombra' del mandatario por ser parte de su seguridad. Jerí descartó cualquier injerencia y aseguró que el proceso se rige por una ley vigente que clasifica al personal según factores objetivos, argumentando que los comentarios sobre un trato preferencial provienen de sectores alertados por los nuevos estándares de evaluación.

Anuncio de reforma del INPE y plan de seguridad

De otro lado, el presidente anunció cambios significativos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que pasará a convertirse en una superintendencia. Jerí informó que entre el 1 y el 3 de enero se detallarán las nuevas medidas de seguridad para los centros penitenciarios, una reestructuración que busca combatir la delincuencia que opera desde el interior de las cárceles.

Además, Jerí se refirió a un nuevo plan de seguridad ciudadana que se presentará en los próximos días. Reconoció que las cifras actuales no son favorables, pero destacó que el trabajo con las facultades otorgadas por el Congreso permitirá mejorar los resultados operativos.