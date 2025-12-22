Pase al retiro de generales en la PNP: Defensor del Pueblo evita adelantar opinión

El reciente pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado cuestionamientos y expectativa en el ámbito político e institucional. Ante este escenario, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que, por el momento, su institución no emitirá una opinión, al tratarse de un proceso que se encuentra regulado por ley.

ESPERA RESOLUCIONES OFICIALES

En declaraciones a RPP, Gutiérrez explicó que la Defensoría del Pueblo se pronunciará una vez que se publiquen formalmente las resoluciones del pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la PNP. Indicó que, mientras ello no ocurra, sería prematuro emitir una posición institucional sobre una decisión que forma parte de las atribuciones del comando policial y del marco legal vigente.

“El tema está regulado por ley y todavía no me atrevería a dar ningún pronunciamiento”, sostuvo el defensor, quien agregó que espera que las decisiones adoptadas respondan a una ponderación adecuada. En ese sentido, remarcó que el proceso debe garantizar que quienes correspondan asciendan y que quienes deban pasar al retiro lo hagan conforme a derecho.

RENOVACIÓN DE CUADROS

En la víspera, el Gobierno de José Jerí oficializó el pase al retiro de altos oficiales de la Policía Nacional del Perú, entre ellos el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy, así como los tenientes generales Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, Luis Miguel Gamarra Chávarry, Zenón Santos Loayza Díaz y Jhonny Armando Véliz Noriega.

Desde la PNP se informó que el pase al retiro por renovación de cuadros es un procedimiento contemplado por ley y que se ejecuta de manera anual. Según cifras oficiales, para el año 2025 un total de 106 oficiales generales y superiores serán pasados al retiro, mientras que en 2024 la cifra alcanzó a 318 efectivos de alto rango.

PROCESO LEGAL BAJO OBSERVACIÓN

El defensor del Pueblo subrayó que el comando policial cuenta con disposiciones legales claras para ejecutar estos cambios, aunque insistió en que la Defensoría evaluará si las decisiones se ajustan a criterios razonables y proporcionales. El anuncio de un futuro pronunciamiento mantiene la atención sobre este proceso, en un contexto donde los relevos en la cúpula policial suelen tener repercusiones directas en la estrategia de seguridad y el funcionamiento interno de la institución.