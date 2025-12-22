Funcionarios vinculados a caso Qali Warma continúan cobrando sueldos del Estado o han sido reincorporados

Pese al escándalo de corrupción que involucró al programa Qali Warma, varios funcionarios vinculados a la red criminal continúan percibiendo sueldos del Estado o incluso han sido reincorporados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Según reveló el dominical Punto Final, aunque el programa fue rebautizado como Wasi Mikuna y luego como Programa de Alimentación Escolar, los cambios no alcanzaron a los responsables, quienes lograron revertir sus destituciones debido a errores administrativos del propio ministerio.

Casos específicos y situación actual

Entre los casos más representativos figura el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario que, según la Fiscalía, recibió pagos mensuales de la empresa Frigoinca a través de la cuenta de su esposa para favorecer contratos.

Aunque se encuentra suspendido, Álvarez Saavedra sigue cobrando su salario desde su domicilio, de acuerdo al reportaje. La investigación también involucra a otros funcionarios que habrían facilitado millonarios contratos en perjuicio de escolares en situación de vulnerabilidad.

Destituciones anuladas y situación de funcionarios

En tanto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anuló las destituciones iniciales, permitiendo el retorno de varios de ellos. Actualmente, al menos tres funcionarios ya han sido reincorporados y cobran sueldos públicos, dos permanecen prófugos y cinco afrontan prisión preventiva.