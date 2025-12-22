Congreso rechaza otorgarle pensión vitalicia a Dina Boluarte

Un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento concluyó que la expresidenta no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 26519 para acceder al beneficio.

El Congreso de la República cerró la posibilidad de que Dina Boluarte acceda a una pensión vitalicia, luego de que un informe técnico del Área de Asesoría Laboral declarara improcedente la solicitud presentada por la exmandataria el pasado 20 de octubre. La conclusión se basa en que no reúne las condiciones legales exigidas para recibir dicho beneficio.

De acuerdo con una investigación difundida por Cuarto Poder, el documento parlamentario frustra la intención de Boluarte de percibir un ingreso mensual cercano a los 35 mil soles. El informe señala expresamente que la pensión vitalicia está destinada a expresidentes que hayan sido elegidos por voto popular y que hayan ejercido el cargo durante un periodo completo.

Entre los principales argumentos se indica que Boluarte asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022, y no como resultado de un proceso electoral. Además, se precisa que la norma busca reconocer una gestión íntegra y regular, condición que no se cumple en su caso, sumado a que fue destituida por el Legislativo el 10 de octubre por incapacidad moral.

SOLICITÓ OTROS BENEFICIOS

El dominical también recordó que la expresidenta solicitó otros beneficios, como un vehículo oficial, asesoría, seguridad, seguro de salud privado y combustible. Sobre este punto, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera señaló que dichos beneficios no están ligados a la pensión vitalicia y podrían mantenerse mientras el Congreso no establezca una regulación clara que los limite.