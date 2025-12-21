José Antonio Kast visitará Perú y se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

La Cancillería informó que el presidente electo de Chile llegará al país como parte de una gira regional, tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones de su país.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú en enero del próximo año y sostendrá una reunión con el mandatario peruano José Jerí en Palacio de Gobierno. Así lo informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que precisó que la visita se enmarca en la gira que el futuro jefe de Estado chileno viene realizando por diversos países de la región.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Cancillería señaló que el encuentro bilateral se desarrollará en la sede del Ejecutivo, aunque no detalló la fecha exacta. Kast fue elegido presidente la semana pasada tras vencer a Jeannette Jara por un amplio margen en los comicios, resultado que fue reconocido por el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, quien además se reunió con él para dar inicio al proceso de transición.

El líder del Partido Republicano inició el martes 16 su primer viaje internacional como presidente electo, teniendo como primer destino a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei. Esta gira marca el inicio de sus contactos diplomáticos previos a su asunción al mando en marzo de 2026.

EN MARZO INICIARÁ GESTIÓN

José Antonio Kast gobernará Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030. En las elecciones obtuvo el 58,61 % de los votos válidos, frente al 41,39 % de Jeannette Jara, logrando una de las victorias más amplias desde el retorno a la democracia. Durante su campaña, el mandatario electo destacó propuestas de línea conservadora, con énfasis en el control migratorio y el combate a la criminalidad.