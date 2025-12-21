Presidente Jerí: Devolver la tranquilidad a cada una de las regiones será el legado de esta gestión

El presidente José Jerí señaló que su Gobierno dejará como legado para la próxima gestión que tome las riendas del Ejecutivo, la reducción de la criminalidad a nivel nacional y una mayor confianza de la población en sus autoridades.

"Todos debemos sumar para poder vencer la delincuencia, para lograr el objetivo de devolver la tranquilidad a cada una de las regiones de nuestro país. Ese es el compromiso y parte del legado de este gobierno", afirmó categórico.

ERRADICAR EL CRIMEN

"La delincuencia se reinventa cada hora, por eso, las fuerzas del orden están constantemente en movimiento para erradicar el crimen. Lo que no varía es la firme voluntad del Gobierno de combatirla; al contrario, se renueva", agregó.

Estas declaraciones las realizó el jefe de Estado, la tarde de ayer, durante su extensa jornada de trabajo en la región Loreto, como parte de la gira nacional para conocer las demandas de la población y las autoridades subnacionales.