Transparencia critica a agrupaciones políticas que decidieron no firmar el Pacto Ético Electoral

El último jueves, 18 de diciembre, 30 de las 38 agrupaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026 firmaron el Pacto Ético Electoral, promovido como siempre por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los partidos que desataron polémica y decidieron no firmar el acuerdo fueron: Ciudadanos por el Perú, Fe en el Perú, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Alianza Fuerza y Libertad, Frente de la Esperanza, Perú Libre y Partido Demócrata Unido.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Sobre el tema Álvaro Henzler, presidente de la asociación civil Transparencia, en entrevista con RPP, señaló que el Pacto Ético Electoral fue "una construcción colectiva"; no fue un documento enviado unilateralmente por el JNE a la espera de su aceptación.

"Lo han firmado al final 30 organizaciones políticas. Hay ocho partidos que no han firmado el Pacto Ético Electoral y eso ya le da a la ciudadanía una señal clara de quiénes buscan el respeto a ciertas normas básicas y quiénes están fuera de ellas", manifestó.