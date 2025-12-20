Acción Popular se excluye de elecciones 2026 tras plenario conflictivo: vacan a Barnechea y cesan a Pajuelo

En un plenario marcado por incidentes y decisiones drásticas, Acción Popular (AP) anunció este jueves que no participará en el proceso electoral presidencial del próximo año 2026.

La reunión, realizada en el local partidario del jirón Huallaga en el Cercado de Lima, comenzó con altercados por denuncias de una "doble lista" de acreditación que generó trifulcas entre los asistentes.

El presidente del partido, Julio Chávez Chávez, confirmó tres decisiones fundamentales. Primero, se prohibió a los militantes participar como invitados en otras agrupaciones políticas, bajo pena de renuncia obligatoria.

"Es en defensa de la institucionalidad del partido", afirmó Chávez. La segunda medida fue la vacancia de Rafael Yamashiro Oré (conocido como Rafael Yamashiro) del Consejo de Plan de Gobierno, cargo que ocupaba desde hace año y medio. Chávez criticó la ausencia de Yamashiro en el plenario, calificándola de "falta de respeto y transparencia", y señaló que "no ha presentado el plan, no le interesa el partido".

El tercer punto fue el cese de Cintia Pajuelo del comité electoral partidario. Sin embargo, en declaraciones exclusivas a este medio, Pajuelo desmintió la versión oficial: "Eso es mentira, mi periodo terminó legalmente según las bases del partido. Es una narrativa que se quiere construir desde el bando de Julio Chávez".

Pajuelo, quien enfrenta un proceso penal en la Fiscalía junto a 26 presuntos suplantadores y el propio Yamashiro, reveló que está recibiendo amenazas de muerte: "Me tengo que conducir con cuidado, responsabilizo al señor Julio Chávez". La dirigente anunció que presentará su testimonio completo este domingo en el programa Dominical y en el noticiero 24 Horas.

La decisión de no participar en las elecciones 2026 deja fuera de la contienda a uno de los partidos más tradicionales del Perú, fundado en 1956, en lo que Julio Chávez describió como "una situación grave". El plenario, que se extendió por horas, evidenció profundas divisiones internas que, según analistas, podrían prolongar la crisis institucional del partido por un "largo rato".

Las investigaciones en el Ministerio Público sobre los casos de suplantación y las acusaciones cruzadas entre facciones sugieren que el escenario político de Acción Popular permanecerá en turbulencia en el futuro inmediato.