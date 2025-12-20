Gálvez sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Si estamos vivos para el año 11, la tendremos nuevamente"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, respondió de manera irónica este viernes a las declaraciones de la suspendida magistrada Delia Espinoza, quien afirma que sigue siendo la fiscal titular.

"La doctora Delia Espinoza, claro que sigue siendo fiscal, porque el acuerdo por el cual se la nombró sigue vigente, lo que pasa es que está suspendida para 10 años" , dijo durante una conferencia de prensa.

Como acto siguiente, proyectó el posible retorno de Espinoza Valenzuela al Ministerio Público: "Si es que estamos vivos para el año 11, la tendremos acá nuevamente", agregó el titular interino de la Fiscalía.

Deslinde con fiscales Lava Jato y postura jerárquica

Antes de referirse a Espinoza, Gálvez abordó preguntas sobre su relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato y rechazó cualquier temor hacia ellos. "¿Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo? Yo los he denunciado en todo momento, ¿Dónde está el miedo?", aseveró.

Además, marcó una línea de autoridad dentro de la institución a la que dirige al afirmar que "los fiscales se aproximan al Fiscal de la Nación, no es al revés. Las palomas no matan a las escopetas".