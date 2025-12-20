Elmer Schialer es designado representante permanente del Perú ante organismos internacionales en Ginebra

El Gobierno designó al embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer Schialer Salcedo, como representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en Suiza.

La medida se oficializó mediante la Resolución Suprema Nº 213-2025-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La resolución cuenta con las firmas del presidente de la República, José Jerí, y del canciller Hugo de Zela.

El documento dispone que se le extiendan las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes, y que la fecha exacta para que asuma funciones será establecida posteriormente mediante una Resolución Ministerial.

Proceso y marco legal

Además, la disposición precisa que los gastos que origine el nombramiento de Schialer Salcedo, se cubrirán con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la parte considerativa, se señala que la medida se ajusta a la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, al Texto Único Ordenado de la Ley del Servicio Diplomático y a su reglamento. La decisión también cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.