Acción Popular: Fiscalía inició investigación contra Cinthia Pajuelo por presunto fraude en elecciones internas

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la expresidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, Cinthia Pajuelo Chávez, por los presuntos delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica.

Según una denuncia presentada por tres ciudadanos ante la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Lima, Pajuelo habría utilizado su clave institucional para registrar en el portal de la ONPE una lista de delegados ganadores distinta a la proclamada oficialmente tras las elecciones internas del partido del 30 de noviembre de 2025.

La Fiscalía ha citado a declarar a los tres denunciantes, a la imputada y al procurador del JNE para el 6 de enero de 2026. Se investiga también la posible comisión de otros delitos como usurpación de funciones y atentado contra el derecho al sufragio. El organismo dispuso un plazo inicial de 50 días para las diligencias, que podrá ampliarse conforme al marco procesal vigente.

Acusación y anulación de las primarias

La acusación señala que se habrían excluido delegados legítimos y se incluyeron a personas no electas, lo que permitió que estos últimos votaran en las primarias del 7 de diciembre. Este acto habría ignorado las Resoluciones N.º 069 y 070-2025/CNE-AP del partido.

La investigación se enmarca en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, el 15 de diciembre, anuló las elecciones internas de Acción Popular mediante la Resolución N.º 0745-2025-JNE, argumentando vicios sustanciales que vulneraron la democracia interna y dejaron al partido fuera de las próximas Elecciones Generales de 2026.