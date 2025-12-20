Gobierno amplía estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

A través del Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno amplió por 30 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, a partir del 21 de diciembre de 2025.

Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, determinando las zonas de intervención con base en información de inteligencia y mapas del delito.

El decreto establece la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, precisa que los eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso.

Financiamiento e informes posteriores

La implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados y con recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante la prórroga, se mantienen vigentes las disposiciones adoptadas en decretos supremos anteriores relacionados con la medida excepcional.

El decreto también señala que, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la culminación del Estado de Emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá informar al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos. Este informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.