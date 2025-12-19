Pedro Castillo anuncia respaldo a Antauro Humala y habla de “recuperar el gobierno del pueblo”

El expresidente Pedro Castillo reapareció en el escenario político con un pronunciamiento público en el que anunció la incorporación de Antauro Igor Humala Tasso a la Alianza Política Juntos Con el Pueblo, agrupación con la que busca mantener vigencia en el debate electoral de cara a los comicios generales de 2026. En su mensaje, Castillo afirmó que se trata de “el momento de avanzar en el supremo compromiso de recuperar la patria”, aludiendo a una etapa que considera decisiva para su proyecto político.

Castillo precisó que la adhesión de Antauro Humala es tanto política como programática y destacó su inclusión en la Lista Parlamentaria Nacional al Senado con el número 9. Según sostuvo, esta candidatura representa “el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres” que, de acuerdo con su visión, buscan cambios estructurales en el país y continúan movilizados pese a su salida del poder.

Antauro Humala se suma a alianza impulsada por Castillo rumbo a 2026

El exmandatario también expresó su confianza en que esta alianza permitirá, junto a otros liderazgos, retomar el control del aparato estatal. En ese sentido, manifestó estar convencido de que “junto a los líderes de todos los pueblos, con quienes compartimos este proyecto político, recuperaremos el gobierno del pueblo”, en una referencia directa a una eventual recomposición del poder político desde sectores afines a su propuesta.

No obstante, el escenario electoral presenta límites claros para Castillo. De cara a las elecciones generales de 2026, el exjefe de Estado no puede postular a ningún cargo de elección popular debido a que cuenta con una sentencia por el delito de conspiración. Pese a ello, su pronunciamiento confirma su intención de influir en el proceso electoral mediante respaldos políticos y la promoción de candidaturas dentro de su entorno ideológico.