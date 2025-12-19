Ulises Villegas reaparece desde la clandestinidad y rechaza sentencia en su contra

El suspendido alcalde de Comas, Ulises Villegas, se pronunció luego de ser condenado a seis años de prisión por colusión agravada en un proceso vinculado a la ejecución de una obra vial en varios asentamientos humanos del distrito, asegurando que la construcción sí fue culminada y que cuenta con el respaldo de los vecinos beneficiados.

En declaraciones brindadas desde la clandestinidad al programa Siempre las 8, conducido por Milagros Leiva para El Comercio, el burgomaestre sostuvo que el proyecto de mejoramiento de vías en la prolongación Santa Rosa y el pasaje De la Cruz, ejecutado en 2017 por la empresa UDEL Group, fue inaugurado y puesto en servicio con la participación directa de la población de la zona.

Según explicó, el fallo judicial reconoce que no existió perjuicio económico al Estado, pese a que la Fiscalía sostiene que la obra no fue concluida. En ese contexto, Villegas cuestionó la validez de los informes técnicos que sustentaron la acusación, señalando que estos habrían sido elaborados por un bachiller sin las credenciales exigidas por ley.

CUESTIONA PERITAJES Y DEFIENDE PRUEBAS PRESENTADAS ANTE LA JUSTICIA

El alcalde aseguró que su defensa presentó diversa documentación para acreditar la ejecución total del proyecto, entre ellas cartas notariales, actas de subsanación y peritajes independientes, los cuales —según afirmó— no habrían sido debidamente valorados por el Poder Judicial durante el proceso.

Asimismo, negó haber causado daño económico a la Municipalidad de Comas y sostuvo que existen certificaciones firmadas por los propios vecinos de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante, quienes avalan que la obra se encuentra operativa desde hace años, pese a que la sentencia ratifica su responsabilidad penal.

Al ser consultado sobre una eventual entrega a la justicia, Ulises Villegas señaló que seguirá las recomendaciones de su abogado, Elio Riera, quien actualmente está a cargo de su defensa legal y que además ha solicitado la nulidad del juicio.