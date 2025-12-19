Flor Pablo descarta ir por la reelección: "Seguiré en la política junto a la ciudadanía"

La congresista de la República, Flor Pablo Medina, descartó que entre sus planes políticos a futuro se encuentren el ir por la reelección en las próximas Elecciones Presidenciales y Congresales del 2026.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria no agrupada aseguró que, tras culminar su periodo legislativo, buscará mantenerse activa en la vida política "junto a la ciudadanía", y cuestionó a sus colegas que vienen impulsando su reelección.

"En estos meses mi rol será recordarle a los peruanos quiénes fueron los políticos que capturaron las instituciones y debilitaron las reformas educativas, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Decirles, en definitiva, quiénes NO merecen nuestros votos. Seguiré en la política junto a la ciudadanía, construyendo el camino que el Perú necesita", se lee en la publicación.

Cabe precisar que en los últimos días, algunos congresistas de izquierda que anteriormente criticaron la reelección, como Sigrid Bazán y Ruth Luque, han confirmado su participación en los comicios del 2026 buscando una curul en el Congreso bicameral.