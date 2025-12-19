Mario Vizcarra: La salud de mi hermano se ve comprometida por un “abuso judicial”

La salud del expresidente Martín Vizcarra volvió a generar preocupación este viernes 19 de diciembre, luego de que fuera trasladado de emergencia desde el Penal Barbadillo al Hospital de Ate-Vitarte tras presentar una crisis hipertensiva severa, hecho que motivó un pronunciamiento público de su hermano, Mario Vizcarra, quien denunció un presunto “abuso judicial”.

El traslado se produjo en horas de la mañana desde el Penal Barbadillo, donde el exmandatario se encuentra recluido, hacia el Hospital de Ate-Vitarte, centro de salud de EsSalud, luego de que presentara un cuadro de malestar general que obligó a su derivación inmediata para evaluación médica.

A través de sus redes sociales, Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, cuestionó duramente el accionar de la justicia y afirmó que la situación legal de su hermano estaría afectando seriamente su estado de salud.

“Hoy Martín fue trasladado de emergencia por graves temas de salud al Hospital de Ate, que él mismo inauguró. ¡Es desesperante ver cómo su salud se ve comprometida por un abuso judicial!”, escribió en su cuenta de X.

REGRESO A BARBADILLO

Martín Vizcarra ingresó al nosocomio bajo custodia del INPE y permaneció en observación médica por varias horas, fue estabilizado y posteriormente retornó al Penal Barbadillo, mientras continúa el seguimiento a su condición tras el episodio de crisis hipertensiva severa que lo obligó a ser trasladado de emergencia el Hospital de Ate-Vitarte.