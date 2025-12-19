Juan Sheput tras asesinato de regidora en La Libertad: "El gobierno de Jerí sigue en modo espectáculo"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció tras el asesinato de Elena Rojas, una regidora del distrito de Chicama, La Libertad, quien fue acribillada durante una balacera en una chocolatada.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE lamentó este nuevo derramamiento de sangre y cuestionó duramente el papel del gobierno del presidente José Jerí en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Siguen los asesinatos en cifras mayores a las del gobierno de Dina Boluarte mientras el gobierno de Jerí sigue en modo espectáculo embaucando a ingenuos. Lo lamentable es que estamos normalizando una situación que cada vez es mas violenta", se lee en el tuit.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Cabe precisar que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, en La Libertad, realiza diligencias tras el atentado que acabó con la vida de Elena Rojas y dejó a otros dos menores de edad heridos de bala.