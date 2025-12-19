Rafael Vela descarta incursionar en política: "Yo no lo puedo ser"

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato descartó que vaya a postular al Congreso ante la eventual desactivación de los equipos especiales de la Fiscalía.

El fiscal y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se pronunció tras el anuncio del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desactivar todos los "equipos especiales" del Ministerio Público, debido a que "ya habrían cumplido su ciclo".

Al ser consultado sobre la posibilidad de incursionar en la vida política tras la eventual desactivación de los equipos especiales, Vela Barba descartó dicho escenario y recordó que el plazo para poder participar en las Elecciones 2026 ya terminó.

"Yo no lo puedo ser. Una de las tantas cosas que permanentemente se han dicho es que nosotros utilizamos el caso 'Lava Jato' para una agenda política. Eso ya precluyó, si las personas no renuncian hasta octubre ya no pueden participar en el proceso electoral", dijo en entrevista para Exitosa.

SU RELACIÓN CON TOMÁS GÁLVEZ

Respecto a la relación que mantiene con Tomás Gálvez, Vela Barba aseguró que no ha tenido ninguna comunicación directa con él: "No hemos tenido ninguna convocatoria, que creo que debería haber sido lo profesional, más allá de sus diferencias que mostró desde antes de ser reincorporado como fiscal supremo titular", sostuvo.