Héctor Valer denuncia que el congresista Ilich López maneja el Ministerio de Energía y Minas

En amplia entrevista con RPP, el legislador y vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer Pinto, aseguró que el legislador de Acción Popular, Ilich López, ejerce un control directo y total sobre el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“(Considero que Ilich López está manejando el Ministerio de Energía y Minas) con total seguridad. Porque tiene mucha influencia debido a la relación personal que él siempre ha mantenido, por ejemplo, con el asesor principal del ministerio, que es el señor Mario López”, dijo.

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Dijo también que López Ureña estaría colocando a personas de su confianza en empresas estatales como Distriluz (región Junín) Electrocentro y Electro (Ucayali), con la intención de controlarlas con miras a una eventual privatización a favor de inversionistas extranjeros.

“De repente, porque de por medio estarían algunos intereses de algunos empresarios de querer privatizar estas empresas que son del Estado (...) que podrían ser de origen chino. Esto lo digo como expresidente de la Comisión Investigadora de las empresas chinas”, agregó.