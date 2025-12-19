Ministro Tiburcio asegura están tras los pasos del prófugo Vladimir Cerrón: pronto tendrán resultados

El ministro Vicente Tiburcio, al ser consultado sobre la búsqueda de Vladimir Cerrón, aseguró que la Policía Nacional está tras los pasos del prófugo líder y fundador del partido político Perú Libre, que lleva varios meses en la clandestinidad.

“Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, esperemos que pronto tengamos resultados, esa es la misión. Todos piensan que cuando alguien se pronuncia, inmediatamente debe ser capturado”, indicó en entrevista con Exitosa.

PRONUNCIAMIENTOS

“Ustedes saben que en el tema de redes sociales (por donde Cerrón Rojas emite sus pronunciamientos) no es fácil ubicar a una persona, es un trabajo que está haciendo la policía y pronto tendrán resultados", señaló.

El titular del Interior dijo también que los agentes de la Policía Nacional desarrollan una intensa búsqueda para ubicar al exgobernador regional del Callao , Ciro Castillo Rojo, así como de Ulises Villegas, alcalde de Comas.