Presidente Jerí: Se tomará como "asunto prioritario" la modernización de la Fuerza Aérea del Perú

El presidente José Jerí anunció la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), destacó que "la defensa y el desarrollo" de un país son "inseparables", por lo que se apostará por una "Fuerza Aérea moderna, fuerte y disuasiva".

"Nuestro gobierno ha declarado el fortalecimiento y la modernización de la capacidad operativa y tecnológica de nuestra Fuerza Aérea como asunto prioritario para lo que queda del año y todo el año 2026", manifestó.

VALOR Y HONOR

Según el anuncio de Jerí Oré, se dotarían de herramientas necesarias para la protección de la seguridad nacional a los pilotos, técnicos y personal del Escuela de la FAP, a los que pidió ejercer su labor con valor, honor y marcar la diferencia.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante la ceremonia de clausura del año académico en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), evento realizado en la víspera en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.