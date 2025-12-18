Elecciones 2026: Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Ruth Luque postularán con Ahora Nación

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, se compartió un video en redes sociales donde se conoció que Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca, buscarán tentar un cargo público el próximo año con Ahora Nación, partido político que tiene como candidato presidencial al exrector de la UNI, Alfonso López-Chau.

¿QUÉ CARGOS BUSCARÁN?

Con el número 4, Vásquez Chuquilín, intentarán llegar a la cámara de senadores en las votaciones del próximo año. Uno de los últimos cargos recordados de la excongresista fue como premier en la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Al igual que Mirtha Vásquez, la actual legisladora de Juntos Por el Perú-Bloque Democrático, Ruth Luque tentará un cargo de senadora el siguiente año con el número 8 con la agrupación política que lidera Alfonso López-Chau.

Tras estar varios periodos alejadas de los cargos públicos, Indira Huilca intentará un puesto en la cámara de diputados con el número. La exparlamentaria se identifica con Ahora Nación, ya que, considera que es una militancia de izquierda.

NO SON LAS ÚNICAS FIGURAS

Al igual que las féminas mencionadas con anterioridad, el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, es otra de las figuras resaltantes de la agrupación. El coronel en retiro anhela llegar a la cámara de diputados con el número. Entre otras presencias destacadas se encuentran: Antonio Maldonado, Jaime Delgado, Luis Villanueva, entre más.