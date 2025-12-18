Keiko Fujimori sobre Venezuela: “Esperamos que vuelva a recuperar su libertad y democracia”

Ante la incertidumbre política que ha surgido por una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela con el propósito de sacar del poder a Nicolás Maduro, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó su opinión sobre la situación que atraviesa el país llanero.

La candidata presidencial anhela que el difícil momento que atraviesa la nación que lidera Maduro Moros pueda cambiar muy pronto y volver a lo que era décadas anteriores. Además, reveló cual su plan de Gobierno de ganar en las elecciones generales del 2026.

“Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país”, precisó.

PEDIDO PARA INSPECCIONAR LAS FRONTERAS

Luego de conocerse que ciudadanos venezolanos se encuentran ingresando por la frontera de Perú-Chile en Tacna, Keiko Fujimori hizo un llamado a las autoridades del país a mantenerse alerta ante cualquier ingreso irregular. “Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras”.