José Luna Gálvez propone reducir en 50% los sueldos del Congreso

El congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presentó una propuesta económica para reducir el sueldo de los parlamentarios y demás trabajadores hasta en un 50%, ello, como parte de un plan de austeridad fiscal.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario explicó que su iniciativa tiene como finalidad destinar más recursos del Estado e invertirlos en seguridad ciudadana. Asimismo, criticó el alto salario que se percibe en altos cargos públicos, incluido el Congreso.

"Una secretaria gana más de 6,000 soles; eso en cualquier empresa privada estaría en 2,000 soles", manifestó Luna Gálvez enfatizando en la necesidad de "reajustar todo" dentro de la estructura estatal.

SOBRE SUS INVESTIGACIONES

Consultado sobre las investigaciones que afronta, entre ellas un pedido de prisión por presuntas firmas falsas en procesos de inscripción partidaria, Luna Gálvez solo atinó a sonreír y a calificar las acusaciones que enfrenta como "una broma".