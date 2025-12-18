Congresista Héctor Valer arremete contra José Jerí y lo acusa de pagar favores al Fujimorismo, APP y Acción Popular

Una fuerte crisis interna sacude a Somos Perú, luego de que su vocero oficial en el Congreso, Héctor Valer, acusara públicamente al presidente José Jerí Oré de haberse alejado del partido para pagar presuntos favores políticos al fujimorismo, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular, generando un quiebre con la bancada que lo llevó al poder.

Según Valer, el distanciamiento se inició apenas una semana después de que Jerí asumiera la Presidencia de la República, cuando solicitó licencia a su militancia en Somos Perú. Desde entonces, afirmó, el mandatario no responde a los reiterados intentos de diálogo por parte de su bancada, lo que ha generado preocupación por la falta de coordinación política y de claridad en los lineamientos del Gobierno.

El vocero parlamentario cuestionó además que, hasta el momento, el presidente no haya emitido un decreto supremo de política general de Gobierno, lo que, a su juicio, evidencia una desconexión entre el Poder Ejecutivo y el partido oficialista. Ante esta situación, informó que el pasado 18 de diciembre se envió un oficio formal solicitando una reunión con Jerí Oré en Palacio de Gobierno, sin que hasta ahora haya una respuesta.

ACUSAN A JERÍ DE INTERCAMBIO DE FAVORES

Las críticas se intensificaron tras las constantes reuniones del presidente con integrantes de otras bancadas. Valer señaló que Jerí Oré estaría “pagando favores” al fujimorismo, cuyos votos —según indicó— habrían sido clave para su llegada al cargo.

"Él está pagando posiblemente los favores que el Fujimorismo le haya solicitado devolverle, porque de alguna manera los votos del Fujimorismo lo llevaron a ser presidente de la República", expresó.