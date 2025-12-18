Avanza País: José Williams confirma plancha presidencial para las Elecciones 2026

El congresista y candidato presidencial del partido Avanza País, José Williams Zapata, confirmó este jueves su fórmula presidencial con la que buscará ganar las Elecciones Generales del próximo año.

El también expresidente de la Mesa Directiva participará en los comicios del 2026 acompañado de la también congresista Adriana Tudela y Fernán Altuve como aspirantes a las vicepresidencias.

PACTO ÉTICO ELECTORAL

Cabe precisar que el anuncio de su plancha presidencial se dio tras la suscripción del Pacto Ético Electoral de los partidos políticos que participarán en las Elecciones del 2026.

"Creo que la política se debe hacer conforme a lo que se acaba de firmar en este pacto ético (…) porque la población está harta de las agresiones", sostuvo.