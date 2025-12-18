Roberto Burneo minimiza denuncias de Acción Popular contra el JNE: "Estamos tranquilos"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre las posibles denuncias constitucionales que el partido Acción Popular presentaría contra la referida institución, luego que se anularan las elecciones internas de la agrupación de la Lampa por irregularidades en su desarrollo.

En conferencia de prensa tras la suscripción del Pacto Ético Electoral de los partidos que participarán en las Elecciones del 2026, el titular del JNE minimizó las posibles denuncias de AP e indicó que los miembros del Pleno se encuentran "tranquilos".

"Nosotros estamos totalmente tranquilos porque como pleno del Jurado, venimos trabajando con total independencia, transparencia e imparcialidad, eso se debe respetar respecto de todos los competidores", dijo.

SOBRE EL PACTO ÉTICO ELECTORAL

Por otra parte, Burneo saludó a las organizaciones políticas que participaron en la suscripción del Pacto Ético Electoral: "Nosotros saludamos ese gran compromiso, ese gran desprendimiento de poder firmar un decálogo que son buenas prácticas", sostuvo.