JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no revise sus resoluciones disciplinarias

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un proyecto de ley al Parlamento Nacional con el que busca que el Poder Judicial no revise sus nombramientos, sanciones, ratificaciones y evaluaciones contra los jueces y fiscales.

La iniciativa propone modificar el artículo 142 de la Constitución para bloquear la posibilidad de examinar los fallos de la JNJ. Salvo en casos muy excepcionales en los que se advierta una posible vulneración de derechos humanos.

PROLIFERACIÓN DE RECURSOS

La propuesta se registra luego que un juzgado le otorgó una medida cautelar a Delia Espinoza Valenzuela —tras haber sido suspendida por seis eses por la JNJ — para regresar a su cargo como titular del Ministerio Público.

La JNJ también sustentó su proyecto de ley argumentando que la "proliferación de recursos judiciales" contra las sentencias de la entidad "genera una demora sistemática en la ejecución de sanciones y nombramientos".