Elecciones Generales 2026: cuatro partidos políticos decidieron no firmar el Pacto Ético Electoral

Al final, solo 29 representantes de las agrupaciones políticas (27 partidos y dos alianzas electorales) que participan en los comicios generales del 2026, firmaron el Pacto Ético impulsado por el Jurando Nacional de Elecciones (JNE).

Las agrupaciones que no rubricaron el documento son Renovación Popular, cuyo candidato es Rafael López Aliaga; Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón Rojas, y Fiorella Molinelli, representante de la alianza Fuerza y Libertad.

SIN VIOLENCIA

También, la candidata presidencial Rosario Fernández se retiró del evento sin suscribir el Pacto Ético electoral. Ella es de la agrupación Un Camino Diferente y manifestó a su salida que “la ética se practica más que se firma”.

Tras la firma, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la suscripción del Pacto Ético Electoral “no es un mero trámite”, sino un mensaje a la ciudadanía que las elecciones pueden darse sin insultos ni agresiones.

FIRMARON

1.- Ahora Nación

2.- Alianza para el Progreso

3.- Avanza País

4.-Frente Popular Agrícola FIA del Perú - Frepap (que solo lleva candidatos al Congreso)

5.- Partido Fuerza Popular

6.- Partido Libertad Popular

7.- Partido Aprista Peruano

8.- Partido Cívico Obras

9.- Partido de los Trabajadores y Emprendedores

10.- Partido del Buen Gobierno

11.- Partido Demócrata Verde

12.- Partido Demócrata Unido Perú

13.- Partido Democrático Federal

14.- Partido Morado

15.- Partido País para Todos

16.- Partido Cooperación Popular

17.- Integridad Democrática

18.- Partido Perú Acción

19.- Partido Perú Primero

20.- Partido Regionalista Integración Nacional

21.- Partido Sí Creo

22.- Partido Político Perú Moderno

23.- Partido Podemos Perú

24.- Partido Primero la Gente

25.- Partido Progresemos

26.- Partido Salvemos al Perú

27.- Partido Somos Perú

28.- Alianza electoral Venceremos

29.- Alianza electoral Unidad Nacional