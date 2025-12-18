Elecciones Generales 2026: cuatro partidos políticos decidieron no firmar el Pacto Ético Electoral

Al final, solo 29 representantes de las agrupaciones políticas (27 partidos y dos alianzas electorales) que participan en los comicios generales del 2026, firmaron el Pacto Ético impulsado por el Jurando Nacional de Elecciones (JNE).
Las agrupaciones que no rubricaron el documento son Renovación Popular, cuyo candidato es Rafael López Aliaga; Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón Rojas, y Fiorella Molinelli, representante de la alianza Fuerza y Libertad.
SIN VIOLENCIA
También, la candidata presidencial Rosario Fernández se retiró del evento sin suscribir el Pacto Ético electoral. Ella es de la agrupación Un Camino Diferente y manifestó a su salida que “la ética se practica más que se firma”.
Tras la firma, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la suscripción del Pacto Ético Electoral “no es un mero trámite”, sino un mensaje a la ciudadanía que las elecciones pueden darse sin insultos ni agresiones.
FIRMARON
1.- Ahora Nación
2.- Alianza para el Progreso
3.- Avanza País
4.-Frente Popular Agrícola FIA del Perú - Frepap (que solo lleva candidatos al Congreso)
5.- Partido Fuerza Popular
6.- Partido Libertad Popular
7.- Partido Aprista Peruano
8.- Partido Cívico Obras
9.- Partido de los Trabajadores y Emprendedores
10.- Partido del Buen Gobierno
11.- Partido Demócrata Verde
12.- Partido Demócrata Unido Perú
13.- Partido Democrático Federal
14.- Partido Morado
15.- Partido País para Todos
16.- Partido Cooperación Popular
17.- Integridad Democrática
18.- Partido Perú Acción
19.- Partido Perú Primero
20.- Partido Regionalista Integración Nacional
21.- Partido Sí Creo
22.- Partido Político Perú Moderno
23.- Partido Podemos Perú
24.- Partido Primero la Gente
25.- Partido Progresemos
26.- Partido Salvemos al Perú
27.- Partido Somos Perú
28.- Alianza electoral Venceremos
29.- Alianza electoral Unidad Nacional