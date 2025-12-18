Distintas organizaciones políticas suscriben Pacto Ético 2026 del Jurado Nacional de Elecciones

Esta mañana, representantes de diversos partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La suscripción es de carácter voluntario y es resultado de un proceso previo de coordinación con las agrupaciones políticas.

El documento registra diez compromisos para las agrupaciones firmantes, entre los que destacan promover el respeto entre los postulantes, evitar la violencia en las redes sociales, hacer un buen uso de la inteligencia artificial y tener argumentos concretos con lenguaje claro y limpio.

De las 38 agrupaciones políticas que participaran en las elecciones generales de 2026, al final solo 29 firmaron el documento, la ceremonia se desarrollo en el Hotel Sheraton. Este es el decálogo de los diez compromisos del Pacto Ético Electoral:

1. Conducir nuestra participación conforme a los valores democráticos y principios constitucionales, sin agresiones, ni ataques personales o colectivos, insultos o cualquier otra manifestación de violencia o amenaza, contribuyendo a un ambiente pacífico y transparente durante el proceso electoral.

2. Comprometer a nuestros afiliados, directivos, adherentes y simpatizantes a ejercer su derecho de participación política de manera informada, respetuosa, tolerante y sin violencia.

3. Promover el respeto y contribuir con cautelar el proceso electoral, garantizando un entorno adecuado para el desarrollo de las funciones y roles de los organismos y actores electorales y, ejercer sus derechos por las vías legales con respeto, buena fe y debido sustento acatando los resultados electorales oficiales como expresión de la voluntad ciudadana.

4. Incorporar en nuestras propuestas programáticas a las poblaciones en estado de vulnerabilidad como las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

5. Verificar y brindar información, en forma clara, oportuna y completa sobre el uso de bienes, ingresos y gastos de campaña, asegurando su origen lícito. Establecer mecanismos internos para prevenir, detectar y denunciar el uso o aprovechamiento indebido de bienes públicos, cargos públicos y financiamiento público directo, así como la utilización de aportes indebidos/ilícitos.

6. Promover entre nuestros candidatos, afiliados, adherentes y simpatizantes hagan uso ético y responsable de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la inteligencia artificial y en general de las nuevas tecnologías durante el proceso electoral, evitando la difusión de noticias falsas o manipuladas conforme a los lineamientos de conducta de campaña en redes sociales que forman parte de este pacto.

7. Erradicar cualquier forma de discriminación, violencia política por razón de género, etnia, sexo, orientación sexual, edad, procedencia, religión o cualquier otro motivo, así como toda acción de acoso político o prácticas difamatorias que atenten contra la dignidad de las personas.

8. Exponer nuestro plan de gobierno, agenda parlamentaria, plan de trabajo y principales propuestas durante el proceso electoral, así como, participar activamente en los debates o eventos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, respondiendo las preguntas planteadas con fundamento técnico, lenguaje claro, apropiado y propuestas viables, que contribuyan a un voto informado y a la paz social

9. Retirar todo tipo de propaganda electoral dentro de los 45 días calendarios posteriores a la conclusión de los comicios electorales.

10. Recurrir al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, cuyos integrantes hemos consensuado, respetando y acatando sus decisiones, como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos y adoptar las acciones necesarias para hacerlos cumplir.