Delia Espinoza tras aprobarse nuevo informe que pide su inhabilitación: Congreso actuó dictatorialmente

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió su gestión ante la Comisión Permanente del Congreso, criticando la segunda denuncia constitucional (563 y 618) en su contra, presentada por Kira Alcarraz y José Cueto, que finalmente fue aprobada.

Esta segunda denuncia contra Espinoza Valenzuela, que también pide su inhabilitación por 10 años, se debe a que abrió investigación contra 11 congresistas que aprobaron poder recibir doble remuneración, como parlamentarios y su pensión de exmilitares.

PERSECUCIÓN POLITICA

Ante la Comisión Permanente, la extitular del Ministerio Público calificó estas denuncias constitucionales como parte de una “persecución política”, y acusó al Parlamento Nacional de actuar con despotismo y decisiones personales, sin argumentos jurídicos.

“Si bien tienen la atribución de llevar adelante el antejuicio y juicio político, reitero que tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico, despótico y que obedece a sus decisiones personales”, señaló.

AFECTÓ AUTONOMÍA

La denuncia contra Delia Espinoza, por haber afectado la autonomía parlamentaria al cuestionar el voto de los congresistas sobre un proyecto de ley aprobado en 2022, obtuvo 16 votos a favor y 4 en contra. Ahora, el informe será trasladado al Pleno donde se definirá si se aprueba o rechaza la inhabilitación.