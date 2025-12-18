Premier Álvarez: Se firmará prórroga del Reinfo solo si el proyecto recoge la postura del Ejecutivo

El premier Ernesto Álvarez señaló que el Gobierno firmará la autógrafa que dispone la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo si la extensión es por un año y no se permita el retorno de los 50 mil mineros excluidos del proceso.

"Es un hecho (la firma) en la medida que la autógrafa que nos alcancen tengan los planteamientos que se han votado y debatido que técnicamente deben recoger el planteamiento del Poder Ejecutivo", manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

Asimismo, criticó las versiones que señalaban insistentemente que el Gobierno de José Jerí no contaba con una posición definida sobre el tema. Manifestó que el jefe de Estado desde un inicio sentó su posición al respecto y siempre ha sido la misma.

MANTIENE EXCLUSIÓN

En la víspera, tras un breve debate, la Comisión Permanente del Parlamento Nacional aprobó en segunda votación la prórroga del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida fue respaldada por 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

La norma aprobada mantiene la exclusión de 50 mil registros. El texto fue propuesto por la Comisión de Energía y Minas, y modifica el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería.