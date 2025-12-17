Susy Díaz sobre postulación de "Andy V" al Congreso: "Todos tenemos derecho"

La exmodelo y exvedette Susy Díaz, se pronunció tras conocerse que su expareja, Andrés Olano Castro, más conocido por su nombre artístico "Andy V", postulará al Congreso bicameral en las próximas Elecciones Generales del 2026.

En declaraciones para el diario Expreso, la rubia, quien fue parlamentaria entre 1995 y 2000, señaló que, como cualquier ciudadano, "Andy V" tiene derecho a incursionar en la política, no obstante, confesó no estar interesada en la vida de sus exparejas.

"Todos tenemos derecho, pero la verdad en el caso del señor no estaba enterada, yo me dedico a trabajar, estoy en otra cosa hace tiempo. La verdad que no me acuerdo quiénes eran (sus exparejas)", dijo.

CANDIDATO A DIPUTADO

Cabe precisar que "Andy V" postulará a la Cámara de Diputados en los comicios del próximo año con el partido Perú Federal. La expareja de Susy Díaz llevará el número 6 en la lista parlamentaria.