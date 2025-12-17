Delia Espinoza: Comisión Permanente del Congreso aprueba inhabilitar a exfiscal por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles 17 de diciembre el informe final que acusa y propone inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.

La medida, respaldada con 16 votos a favor y 4 en contra, se fundamenta en la presunta infracción constitucional que habría cometido al presentar, en su calidad de exfiscal de la Nación, una denuncia constitucional contra 11 congresistas que integraron la Comisión de Defensa del Parlamento (2021-2022).

Sustento de decisión y sustentación ante el Pleno

Espinoza denunció a los legisladores José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez por presunta negociación incompatible. La denuncia se basó en la aprobación de un dictamen que autorizó la percepción simultánea de sueldo y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El informe señala que Espinoza habría vulnerado artículos de la Constitución como el 45, 93 y 139.

El legislador Jorge Montoya será el encargado de sustentar la acusación ante el Pleno del Congreso, donde ahora deberá debatirse el informe final. Previamente, en votaciones separadas, los congresistas archivaron los extremos del informe relacionados con la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como otras infracciones constitucionales.

Segunda sanción que enfrenta Espinoza

Esta es la segunda sanción de este tipo que enfrenta Espinoza, ya que el pleno del Parlamento le impuso anteriormente una inhabilitación por diez años por otro caso. La acusación actual se centra exclusivamente en la presunta infracción constitucional derivada de su acción judicial contra los congresistas.