Retiro ONP: presentan proyecto de ley que autoriza desembolso de hasta S/ 16 mil

La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/16,000, de los aportes realizados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La medida, de carácter excepcional y temporal, busca ofrecer un alivio financiero inmediato a miles de afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que enfrentan dificultades económicas. "Hablamos de dinero que los propios aportantes han contribuido durante años; darles acceso cuando más lo necesitan es un acto de justicia", enfatizó la legisladora.

Financiamiento y sostenibilidad del sistema

Según explicó la parlamentaria, el retiro extraordinario responde a la necesidad de atender urgencias económicas, dinamizar el consumo familiar y mitigar el impacto del creciente costo de vida. Los recursos necesarios provendrían del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una estructura que, según la propuesta, garantiza que el flujo operativo del SNP no se verá comprometido y que las pensiones seguirán pagándose con normalidad.

El proyecto recalca que la medida no altera la naturaleza del sistema de reparto ni reconoce cuentas individuales inexistentes. Su enfoque es compensatorio, dirigido especialmente a aportantes que, pese a haber contribuido, no cumplirán con los 20 años mínimos requeridos para acceder a una pensión.

Alegan que retiro constituye compensación parcial

Ugarte sostiene que el retiro constituye un mecanismo técnico de compensación parcial para redistribuir recursos hacia quienes enfrentan urgencias reales y tienen baja probabilidad de recibir una pensión futura. "Esta norma atiende necesidades inmediatas sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema", afirmó la congresista.