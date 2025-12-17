Ulises Villegas: JEE abrió proceso a prófugo alcalde de Comas por presunta falta de neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 (JEE-LIN2) inició un procedimiento sancionador contra el prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, por presunta vulneración al principio de neutralidad electoral.

La investigación, basada en un informe de fiscalización, señala un patrón de conductas que incluyen el uso del símbolo del corazón rojo y los colores del partido Somos Perú en obras públicas, así como declaraciones con contenido electoral desde sus funciones.

Las evidencias recogidas incluyen la difusión de lemas como "I ❤️ Comas" en redes sociales y la celebración de un cumpleaños del alcalde en un complejo deportivo municipal con proveedores asociados a su campaña. El JEE sostiene que estas acciones configurarían una violación sistemática al principio constitucional de neutralidad, que prohíbe a las autoridades usar su cargo para fines proselitistas.

Vínculos con empresario y contexto judicial

El informe del JEE destaca la presunta relación del alcalde con el empresario Edwin Johnny Díaz Vila, aportante a su campaña en 2022 y cuyas empresas obtuvieron contratos con la municipalidad entre 2023 y 2025.

Reportajes periodísticos vinculan a Díaz Vila con la presunta red criminal "Los Sanguinarios de la Construcción". El organismo electoral tiene un día hábil para recibir los descargos de Villegas, quien también fue condenado a seis años de prisión efectiva por colusión agravada en noviembre pasado y se encuentra prófugo.

Posibles sanciones

De confirmarse la infracción, el JEE podría imponer sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación política, además de derivar el caso al Ministerio Público si se presume la comisión de algún delito.