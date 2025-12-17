Comisión Permanente del Congreso vota HOY ampliación del Reinfo hasta 2026

La Comisión Permanente del Congreso se reunirá hoy, miércoles 17 de diciembre, para debatir y someter a segunda votación el texto sustitutorio que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

La sesión semipresencial comenzará a las 9:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Este paso es necesario para que la medida, ya aprobada en primera votación por el pleno el pasado 4 de diciembre, entre en vigencia definitiva.

Puntos clave en debate

Entre los aspectos a definir se encuentra si la vigencia del Reinfo se extenderá hasta finales de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), cuyo reglamento aún está pendiente.

También se decidirá la exclusión definitiva de aproximadamente 50 mil mineros que fueron retirados del registro en julio pasado, y se votará la propuesta sobre la prohibición del uso de mercurio en la minería informal, que fue rechazada anteriormente.

Más temas en agenda

Otro punto central es la rectoría del proceso por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La propuesta establece que este ministerio coordine con los gobiernos regionales, implemente simplificación administrativa, asistencia técnica, supervisión ambiental y fortalecimiento institucional. Además, se plantea que los gobiernos regionales transfieran el acervo documentario del Reinfo al Minem en un plazo máximo de 60 días una vez aprobada la ley.